Рада возобновила полноценную работу НАПК, вопреки решению КСУ

Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с учетом позиций в скандальном решении Конституционного суда, которым была официально отменена ответственность за ложь в декларации.

Соответствующий законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" нардепы приняли за основу и в целом на заседании 15 декабря. Оно транслировалось онлайн на телеканале Совет в YouTube.

Отмечается, что новый документ должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить надлежащую деятельность НАПК. Также в законопроекте говорится о наделении Нацагентства необходимыми полномочиями и правами для их реализации.

Результаты голосования на проект закона за основу Скриншот

Соответствующий подход учитывает решение Конституционного суда от 27 октября. Тогда судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.

При этом принятый законопроект должен сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции. В нем прописан порядок установления некоторых особенностей такого реагирования со стороны НАПК в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ.

Результаты голосования на проект закона в целом Скриншот

Также предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Предложенный законопроект также предусматривает:

порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования;

вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц;

установление особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.

правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;

обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Стоит отметить, что в Национальном агентстве по предупреждению коррупции выразили недовольство из-за положения законопроектов №4470 и 4447, которыми Верховная Рада возобновила его работу. Глава ведомства Александр Новиков отметил, что НАПК имеет существенные замечания, предложения по устранению которых внесет в ближайшее время.

При этом реализация закона не требует дополнительных расходов из бюджета, а в целом его принятие:

будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине;

восстановит надлежащую деятельность НАПК;

будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению европейских и евроатлантических стремлений страны, укреплению ее авторитета на международной арене и тому подобное.

Карточка законопроекта w1.c1.rada.gov.ua

Карточка законопроекта на сайте ВРУ w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: