Рада возобновила полноценную работу НАПК, вопреки решению КСУ

Марина Лисничук Политика 11:39, 15.12.2020 Обновлено: 16:56, 15.12.2020

Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с учетом позиций в скандальном решении Конституционного суда, которым была официально отменена ответственность за ложь в декларации.

Соответствующий законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" нардепы приняли за основу и в целом на заседании 15 декабря. Оно транслировалось онлайн на телеканале Совет в YouTube.

Отмечается, что новый документ должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить надлежащую деятельность НАПК. Также в законопроекте говорится о наделении Нацагентства необходимыми полномочиями и правами для их реализации.

Результаты голосования на проект закона за основу
Скриншот

Соответствующий подход учитывает решение Конституционного суда от 27 октября. Тогда судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.

При этом принятый законопроект должен сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции. В нем прописан порядок установления некоторых особенностей такого реагирования со стороны НАПК в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ.

Результаты голосования на проект закона в целом
Скриншот

Также предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Предложенный законопроект также предусматривает:

  • порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования;

  • вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц;

  • установление особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.

  • правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;

  • обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Стоит отметить, что в Национальном агентстве по предупреждению коррупции выразили недовольство из-за положения законопроектов №4470 и 4447, которыми Верховная Рада возобновила его работу. Глава ведомства Александр Новиков отметил, что НАПК имеет существенные замечания, предложения по устранению которых внесет в ближайшее время.

При этом реализация закона не требует дополнительных расходов из бюджета, а в целом его принятие:

  • будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине;

  • восстановит надлежащую деятельность НАПК;

  • будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению европейских и евроатлантических стремлений страны, укреплению ее авторитета на международной арене и тому подобное.

Карточка законопроекта
w1.c1.rada.gov.ua
Карточка законопроекта на сайте ВРУ
w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

В России освободили узника Кремля, помогавшего украинцам

Украина получит вакцину от COVID-19 после 2022 года – The Economist

Деньги на Витренко нашли, а на врачей – нет: экс-менеджер получил гигантскую премию от "Натфогаза"

Что будет с пенсиями, коммуналкой и зарплатами из-за нового бюджета Украины: главные решения

Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ