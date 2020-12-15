Рада возобновила полноценную работу НАПК, вопреки решению КСУ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Рада возобновила полноценную работу НАПК, вопреки решению КСУ

Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с учетом позиций в скандальном решении Конституционного суда, которым было официально отменено ответственность за ложь в декларации.

Соответствующий законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" нардепы приняли за основу и в целом на заседании 15 декабря. Оно транслировалось онлайн на телеканале Совет в YouTube.

Отмечается, что новый документ должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить надлежащую деятельность НАПК. Также в законопроекте говорится о наделении Нацагентства необходимыми полномочиями и правами для их реализации.

Результаты голосования на проект закона за основу

Соответствующий подход учитывает решение Конституционного суда от 27 октября. Тогда судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.

При этом принятый законопроект должен сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции. В нем прописан порядок установления некоторых особенностей такого реагирования со стороны НАПК в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ.

Результаты голосования на проект закона в целом

Также предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Предложенный законопроект также предусматривает:

  • порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования;

  • вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц;

  • установление особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.

  • правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;

  • обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Реализация закона не требует дополнительных расходов из бюджета, а в целом его принятие:

  • будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине;

  • восстановит надлежащую деятельность НАПК;

  • будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению европейских и евроатлантических стремлений страны, укреплению ее авторитета на международной арене и тому подобное.

Карточка законопроекта
Карточка законопроекта на сайте ВРУ

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