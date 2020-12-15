Рада возобновила полноценную работу НАПК, вопреки решению КСУ
Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с учетом позиций в скандальном решении Конституционного суда, которым было официально отменено ответственность за ложь в декларации.
Соответствующий законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" нардепы приняли за основу и в целом на заседании 15 декабря. Оно транслировалось онлайн на телеканале Совет в YouTube.
Отмечается, что новый документ должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить надлежащую деятельность НАПК. Также в законопроекте говорится о наделении Нацагентства необходимыми полномочиями и правами для их реализации.
Соответствующий подход учитывает решение Конституционного суда от 27 октября. Тогда судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
При этом принятый законопроект должен сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции. В нем прописан порядок установления некоторых особенностей такого реагирования со стороны НАПК в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ.
Также предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Предложенный законопроект также предусматривает:
порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования;
вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц;
установление особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.
правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;
обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.
Реализация закона не требует дополнительных расходов из бюджета, а в целом его принятие:
будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине;
восстановит надлежащую деятельность НАПК;
будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению европейских и евроатлантических стремлений страны, укреплению ее авторитета на международной арене и тому подобное.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 ноября в Раде зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации.
Он предусматривает наказание за ложь в декларации – до двух лет лишения свободы.
А 30 ноября в Раде появился проект закона №4441 от группы нардепов, который наоборот не предлагает наказывать коррупционеров тюрьмой.
В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.
4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.