Рада возьмется за ликвидацию РГА и электронные трудовые книжки: главные решения 2 сентября

В среду, 2 сентября, Верховная Рада Украины собралась на второе заседание четвертой сессии. На нем она планирует рассмотреть ряд экономических вопросов, а также законопроекты, связанные с децентрализацией.

Пленарное заседание продлится до обеда, а с 16:00 начнется работа в комитетах, фракциях и группах. OBOZREVATEL следит онлайн за важнейшими решениями парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Образование военно-гражданских администраций

Повестка дня предусматривает рассмотрение законопроекта №3913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций" в первом чтении.

Инициаторы этой законодательной инициативы отметили, что документ разработан в связи с необходимостью обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе сопротивления вооруженной агрессии Российской Федерации. Также его цель – обеспечение вездесущности и непрерывности власти, гарантированного Конституцией Украины местного самоуправления на отдельных территориях в условиях очередного этапа административно-территориальной реформы.

Авторы законопроекта напомнили, что в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, расположенных на линии соприкосновения, ситуация с безопасностью не позволяет соблюдать международные стандарты обеспечения безопасности и демократического избирательного процесса при проведении очередных и первых местных выборов в 2020 году.

Это приведет к невозможности реализации очередного этапа административно-территориальной реформы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и устойчивого выполнения полномочий органами местного самоуправления, сформированными по результатам местных выборов, состоявшихся 10 лет назад.

Учитывая указанное проектом закона, предлагается определить основания образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин.

Образование и ликвидация РГА

Проектом закона №3975 предлагается урегулировать вопросы осуществления реорганизации местных органов исполнительной власти в связи с образованием и ликвидацией районов. Документ рассматривается в первом чтении.

В частности, предусматривается внесение изменений в законы Украины "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

Указанными изменениями предлагается урегулировать вопрос о создании, реорганизации и ликвидации, наименовании и переименовании местных государственных администраций Кабинетом министров Украины.

Кроме того, законопроект обязывает правительство:

в течение двух месяцев с момента вступления в силу данного закона обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных государственных администраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации.

В течение шести месяцев с момента вступления в силу данного закона обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Электронный учет трудовой деятельности

Также в первом чтении Верховная Рада рассмотрит законопроект №3623. Им предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и некоторые другие законодательные акты.

Авторы законодательной инициативы утверждают, что она позволит создать условия для внедрения учета трудовой деятельности работника в электронной форме, использования этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и других целей, предусмотренных законодательством.

В частности, реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек, что в перспективе создаст возможности для:

уменьшения затрат работодателей на ведение бумажного документооборота;

упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности;

учета данных об образовании и квалификации работающего населения и того, которое получает молодежь. Это необходимо для обеспечения согласования предложений, которые существуют на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям;

устранение возможных рисков и негативных последствий потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений к этому документу.

Доплаты по уходу людям с инвалидностью

Документ №2031 будет рассматриваться во втором чтении. Он предусматривает внесение изменений в Закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Согласно тексту законопроекта, лицам с инвалидностью с детства I группы устанавливается надбавка на уход за ними в размере:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы:

с 1 января 2021 – 150% в прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

с 1 января 2022 – 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы:

100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Что касается одиноких лиц с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, то им устанавливается надбавка на уход за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается в размере:

ребенка с инвалидностью подгруппы А возрасте до 6 лет:

с 1 января 2021 – 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет

с 1 января 2022 – 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 – 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

с 1 января 2022 – 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Поддержка безработных

Законопроект №3692 будет рассматриваться в первом чтении. Его основная задача – поддержка безработных и работодателей, которые сталкиваются с негативными социально-экономическими последствиями распространения на территории Украины COVID-19.

В документе предлагается внести изменения в Раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ". Речь идет о предоставлении возможности за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы осуществлять финансирование расходов за фактически предоставленные услуги, связанные с функционированием информационно-аналитических систем Государственной службы занятости.

Кроме того выдвигается инициатива выделить расходы на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг и мер содействия занятости, предусмотренных законодательством о занятости и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы.

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