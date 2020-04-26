Рада возьмется за кадровые перестановки: Разумков назвал дату

Очередное внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в конце следующей недели, хотя конкретный день пока не назначен.

На нем, вероятно, будут рассматривать кадровые вопросы. Об этом во время брифинга 26 апреля заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает "Укринформа".

"У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Думаю, если оно все же произойдет, то в конце недели", – сказал он.

Внеочередное заседание ВРУ состоится в конце следующей недели – Разумков

Разумков добавил, что на этом заседании парламентарии должны рассмотреть кадровые назначения в Кабинет министров Украины, однако пока соответствующее представление со стороны последнего не было зарегистрировано в ВР.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабмин, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", – сказал глава ВРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузинском парламенте просят Верховную Раду Украины не назначать Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ. В противном случае это "подорвет отношения между двумя странами и затмит сотрудничество".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!