Рада возьмется за исторические изменения: все подробности

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины IX созыва рассмотрит ряд важных законопроектов, в том числе документ № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Повестка пленарного заседания была опубликована на официальном сайте парламента. В частности, народные избранники также займутся изменениями в Конституцию: к примеру, относительно количества нардепов в Раде (предлагается сократить до 300) и досрочное прекращение их полномочий.

Также коснутся и полномочий президента Украины – касательно права создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Кроме того, планируется, что во время открытия сессии присягу на верность украинскому народу составят пять народных депутатов от партии "Слуга народа", которые войдут в парламент вместо новоиспеченных чиновников – это Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

Нардепы в сети достаточно эмоционально высказываются о предстоящем заседании парламента, отмечая, что оно может стать историческим в случае, если все-таки "слуги народа" снимут с себя неприкосновенность.

В то же время, нардеп от "Батьківщини" Алена Шкрум подметила, что сложились некоторые проблемные моменты.

"Первый раз в истории Украины – монокоалиция, первый раз одна партия получила более 250 мандатов, сегодня в условиях этой новой реальности - первый Согласительный совет, где почему-то не дали слово всем председателям комитетов (коллеги, настаивайте на этом, это сверхважно! Председатель Комитета на Согласительном говорит не от своего имени, а от имени целого комитета)", - написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию произошел спор из-за внесения изменений в Основной Закон Украины.

Напомним, что 29 августа прошло первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.

2 сентября Верховной Раде Украины рекомендовали окончательно внести изменения в Конституцию, которые касаются ограничения неприкосновенности народных депутатов.

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