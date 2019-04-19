Рада возьмется за импичмент президенту Украины: названы сроки

На следующей неделе, 22 — 28 апреля, может быть определена вероятная дата рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта об импичменте президенту.

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает "Укринформ". "Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций — Ред.) На согласительном совете (22 апреля — Ред.). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованные комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", — сказал Парубий.

Верховная Рада "Зеркало недели"

По его словам, сейчас зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет, поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", — сказал Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с закона "Об импичменте", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.

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