ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Рада возьмется за импичмент президенту Украины: названы сроки

5.3тЧитать материал на украинском

На следующей неделе, 22 — 28 апреля, может быть определена вероятная дата рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта об импичменте президенту.

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает "Укринформ". "Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций — Ред.) На согласительном совете (22 апреля — Ред.). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованные комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", — сказал Парубий.

Верховная Рада

Верховная Рада

"Зеркало недели"

По его словам, сейчас зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет, поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", — сказал Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с закона "Об импичменте", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
76
Смешно
33
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Раньше нельзя было перекрывать коррупционные схемы . Я на месте нового президента на второй день разогнал бы ВР , и назначил новые выборы . Парубий поступает не как спикер ВР , а как заместитель Порошенко , хотя и был комендантом Майдана . Воистину , что бы узнать человека , надо дать ему власть .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Парубий "проснулся" и решил "переобуться"! Импичмент КАКОМУ президенту? Новому?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения