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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Рада восьмого созыва закрыла прощальное заседание: опубликованы исторические фото и видео

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Верховная Рада Украины восьмого созыва в 18:00 11 июля 2019 года закрыла свое последнее заседание.

Спикер Андрей Парубий выступил с прощальной речью у здания парламента в честь завершения работы своей команды. "Это были крутые годы того, что мы сделали, история это оценит. Когда я вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, принимали закон о языке, безвиз, к ним можно по-разному относится, – 144 закона. Нас сегодня пытаются дискредитировать всеми силами и огромные средства массовой информации кидаются на то, чтобы дискредитировать этот состав, но история даст оценку нашей работе", – подчеркнул он.

По его словам, это не завершает их каденции. "Мы будем бороться за все достижения, мы не дадим никому ликвидировать ни одного достижения", – заявил Парубий.

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Прощальное фото Верховной Рады 8-го созыва

Прощальное фото Верховной Рады 8-го созыва

Twitter Marian Kushnir

Затем все депутаты спели Гимн Украины и сделали совместное фото.

Рада 8-го созыва попрощалась: исторические фото и видео

Скриншот с видео

Прощальное фото Верховной Рады 8-го созыва

Прощальное фото Верховной Рады 8-го созыва

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

Согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины имеют шанс пройти пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батьківщина".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Урррааа.Съебаааали
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