Рада вновь отказалась увольнять Климкина

Народные депутаты Украины 11 июля опять не поддержали проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

В частности, за соответствующий проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов на пленарном заседании при минимально необходимых 226 голосах.

В это время всего в сессионном зале присутствовало около 100 парламентариев.

Павел Климкин "112"

Напомним, что 11 июля Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку Климкина. Также он рекомендовал назначить главой Министерства иностранных дел Вадима Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

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