Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского о референдуме
Монобольшинство в Верховной Раде в первом чтении приняло законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".
"За" проект закона №3612 от 9 июня 2020 года, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовали 252 народных депутатов.
"Против" – 41 нардеп, "воздержались" – 53, не голосовали – 31.
Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе обьявляется по требованию не менее чем 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом. На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.
Ранее OBOZREVATEL детально разобрал, какие плюсы и минусы заложены в проект закона о референдуме от главы государства.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о референдуме, который реализует конституционное право украинцев на волеизъявление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект о референдуме уже передан на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего за него будет голосовать парламент.
Со своей стороны представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщал, что команда Зеленского разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.
Также Стефанчук говорил, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, объединяющие граждан, а не приводящие к разногласиям в обществе.
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" озвучили первые вопросы, которые парламент может вынести на общенациональный референдум.
Дмитрий Разумков рассказал, вынесут ли на референдум вопрос об "особом статусе" Донбасса