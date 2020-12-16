Рада уволила министра и лишилась одного нардепа: главные решения 16 декабря

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и прекратила полномочия нардепа Руслана Требушкина (внефракционный).

При этом Рада сняла с повестки дня рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Далее ВР приступила к рассмотрению ряда законопроектов.

Что приняли

Сперва ВР приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина, которого на местных выборах в Украине избрали мэром Покровска Донецкой области.

Также Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. За отставку министра проголосовал 251 народный депутат.

При этом был снят с повестки дня вопрос об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского.

"У нас в повестке дня был ещё вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", – сообщил глава ВР Дмитрий Разумков.

Рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. За проект закон №4096 проголосовали 260 депутатов.

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Парламентарии приняли изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров. Законопроектом, в частности, увеличивается размер административного взыскания в виде штрафа за совершение административных правонарушений.

Рада приняла во втором чтении проект закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве судьи-следователя , суда не определять размер залога в уголовном производстве.

Также во втором чтении депутаты приняли поправки к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

Еще нардепы 238 голосами приняли проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Верховная Рада продлила закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе еще на год и поддержала законопроекты, направленные на восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.