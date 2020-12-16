Рада уволит двух министров и лишится одного нардепа: повестка дня на 16 декабря

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об увольнении министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Также в парламенте примут постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина (внефракционный). На местных выборах политик был избран главой Покровска Донецкой области. Также согласно повестке дня, Рада рассмотрит ряд законопроектов.

На рассмотрение в зал заседаний во втором чтении вынесен проект закона №4096 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной службе "относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе". Также на повторное рассмотрение вынесен законопроект №3491 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной службе "относительно кандидатского резерва".

Помимо этого парламентарии рассмотрят изменение внесений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Кроме того, политики рассмотрят вопрос относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

В первом чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект №3985 по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Во втором чтении планируется принять законопроект по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Еще нардепы должны принять проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Верховная Рада продлила закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе еще на год и поддержала законопроекты, направленные на восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.