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17 января • обновлено в 13:08
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Рада уволила скандального Яременко с должности главы комитета

3.8т
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко уволен с поста главы парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Верховной Рады 17 января. Его поддержали 317 нардепов.

Кроме того, проект постановления №2751, за который проголосовали парламентарии, предусматривает и назначение нового главы профильного комитета. Им станет депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

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Богдан Яременко

Богдан Яременко

"5 канал"

Примечательно, что Верховная Рада уволила Яременко с занимаемой должности только спустя почти три месяца после громкого скандала, фигурантом которого он стал.

Напомним, 29 октября Яременко во время заседания парламента попался на интимной переписке с девушкой, с которой договаривался о секс-услугах за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Редкостный eблан xyЯременка))
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
ЗА ШО?????????
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