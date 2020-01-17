Рада уволила скандального Яременко с должности главы комитета

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко уволен с поста главы парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Верховной Рады 17 января. Его поддержали 317 нардепов.

Кроме того, проект постановления №2751, за который проголосовали парламентарии, предусматривает и назначение нового главы профильного комитета. Им станет депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

Богдан Яременко "5 канал"

Примечательно, что Верховная Рада уволила Яременко с занимаемой должности только спустя почти три месяца после громкого скандала, фигурантом которого он стал.

Напомним, 29 октября Яременко во время заседания парламента попался на интимной переписке с девушкой, с которой договаривался о секс-услугах за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она якобы была сфабрикована им же.

Однако в сети раскрыли "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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