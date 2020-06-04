Рада уволила Пристайко, назначив Стефанишину новым вице-премьером
Верховная Рада Украины на заседании 4 июня уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
За соответствующий проект постановления проголосовали 296 нардепов.
Другим решением Рада назначила новым вице-премьером по евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Ее кандидатуру поддержали 255 депутатов.
Напомним, 22 мая 2019 года указом президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко был назначен заместителем главы Администрации президента.
29 августа 2019 года он утвержден министром иностранных дел.
4 марта 2020 года Пристайко назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.
Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина.
С декабря 2017 года – гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.
Она имеет пятый ранг государственного служащего, награждена Почетной грамотой Кабмина.
Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.