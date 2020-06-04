Рада уволила Пристайко, назначив Стефанишину новым вице-премьером

Верховная Рада Украины на заседании 4 июня уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За соответствующий проект постановления проголосовали 296 нардепов.

Другим решением Рада назначила новым вице-премьером по евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Ее кандидатуру поддержали 255 депутатов.

Вадим Пристайко и Ольга Стефанишина

Напомним, 22 мая 2019 года указом президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко был назначен заместителем главы Администрации президента.

29 августа 2019 года он утвержден министром иностранных дел.

4 марта 2020 года Пристайко назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.

Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина.

С декабря 2017 года – гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.

Она имеет пятый ранг государственного служащего, награждена Почетной грамотой Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.

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