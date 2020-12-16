Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба

Алексей Титофф Политика 11:31, 16.12.2020 Обновлено: 12:08, 16.12.2020

В среду, 16 декабря, Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

За отставку министра проголосовали 251 народный депутат. Добавим, что ВР сняла с рассмотрения вопрос об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

"У нас в повестке дня был ещё вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", – пояснил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Отметим, что ранее стало известно, что оба министра подали заявления об отставке.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили пять кандидатур на должности в Кабинете министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, вступил в силу закон, который лишает большинства полномочий временно исполняющих обязанности министров.

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