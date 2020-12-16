Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба

В среду, 16 декабря, Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

За отставку министра проголосовали 251 народный депутат. Добавим, что ВР сняла с рассмотрения вопрос об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

"У нас в повестке дня был ещё вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", – пояснил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба
Рада уволила министра по делам ветеранов Бессараба

Отметим, что ранее стало известно, что оба министра подали заявления об отставке.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили пять кандидатур на должности в Кабинете министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, вступил в силу закон, который лишает большинства полномочий временно исполняющих обязанности министров.

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