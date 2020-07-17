Рада утвердила создание новых районов в Украине

Алексей Титофф Политика 13:01, 17.07.2020 Обновлено: 13:51, 17.07.2020

Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

За документ №3650 проголосовали 238 народных депутатов. Из них "Слуга народа" – 213, группа "Довіра" – 11, группа "За майбутнє" – 8, внефракционные – 6, ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

Результаты голосования по фракциям за создание новых районов в Украине
Скрин видео

Согласно принятому постановлению в Украине ликвидируют 490 районов и создадут 138 новых районов. Из них 17 на временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

В тексте документа указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Отмечается, что в ликвидированных районах больше не проводятся выборы местных депутатов.

В постановлении говорится, что ликвидация и образование районов на территории Крыма и ОРДЛО проведут после возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада отложила рассмотрение проекта постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

Также под стенами парламента прошел митинг представителей Ассоциации городов Украины, которые были возмущены возможным районированием областей.

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