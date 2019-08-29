Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование

На сайте Верховной Рады опубликовали поименное голосование за новый состав Кабинета министров Украины.

"За" выступил 281 народный депутат. "Против" – 26. Воздержались 45 народных избранников и еще 43 не голосовали.

Примечательно, что все представители оппозиционной к президентской "Слуге народа" партии "Европейская солидарность" отказались поддержать новый состав правительства, а все депутаты от "Голоса" решили воздержаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада поддержала создание 23 парламентских комитетов, а также утвердила их руководство и состав.

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