Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование

411 Читать материал на украинском

На сайте Верховной Рады опубликовали поименное голосование за новый состав Кабинета министров Украины.

"За" выступил 281 народный депутат. "Против" – 26. Воздержались 45 народных избранников и еще 43 не голосовали.

Примечательно, что все представители оппозиционной к президентской "Слуге народа" партии "Европейская солидарность" отказались поддержать новый состав правительства, а все депутаты от "Голоса" решили воздержаться.

Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование
Рада утвердила новый Кабмин: поименное голосование

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада поддержала создание 23 парламентских комитетов, а также утвердила их руководство и состав.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...