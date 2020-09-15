Рада упростила регистрацию кандидатов на местных выборах

Верховная Рада изменила избирательный процесс, отменив для кандидатов в депутаты на местных выборах обязанность предоставлять так называемые справки о судимости.

За проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" проголосовали 325 нардепов.

"Целью закона является упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 и более тысяч)", – говорится на сайте парламента.

Принятым законом был изъят пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, где указывалось требование предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Теперь для подтверждения несудимости достаточно будет указать об этом в автобиографии кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в субботу, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать глав городов и поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах, еще и по обновленному избирательному законодательству.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL опубликовал календарь выборов.

Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина.

Кабинет министров утвердил правила проведения выборов на фоне пандемии COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!