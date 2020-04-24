Рада создала ВСК по расследованию коррупции в органах госвласти

Политика 14:49, 24.04.2020 Обновлено: 15:50, 24.04.2020

Верховная Рада на внеочередном заседании 24 апреля создала временную следственную комиссию по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.

За проект постановления №3358 проголосовало 324 народных депутата.

Верховная Рада

В пояснительной записке к проекту говорится, что создание ВСК позволит расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – вернуть якобы утраченные доходы государственного бюджета.

В документе упоминается информация бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов госбюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

В ходе обсуждения проекта постановления заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил расширить действие ВСК на весь 2019 год, так как должностные лица, о которых идет речь, работают в правительстве с начала 2019 года.

"Это будет справедливо – расследовать весь прошедший год деятельности в этом направлении, и предыдущего правительства Гройсмана, и уже правительства Гончарука, и правительства Шмыгаля", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель ГНС Сергей Верланов заявил, что за время своей работы новая налоговая благодаря ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Поэтому обвинения эксминистр финансов Игоря Уманского о якобы потеря 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который создали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики

Впал в кому? Появились новые данные о состоянии Ким Чен Ына

"Устали от войны на диване?" Юный боец ВСУ мощно обратился к украинцам

"Мы в отчаянии, нас не пускают домой!" Сотни украинцев застряли в ОАЭ

В Одессе произошло землетрясение