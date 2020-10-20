Рада соберется заслушать послание Зеленского и принять "дорожную карту" по COVID-19: все детали

Во вторник, 20 октября, Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание. На повестке дня – ежегодное послание президента Владимира Зеленского, выступление главы Минздрава Максима Степанова и принятие проекта постановления о мерах противодействия распространению COVID-19.

Заседание начнется в 10:00 с выступлений представителей фракций и групп, затем нардепы перейдут к трем ключевым вопросам. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Послание Зеленского

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что в обращении главы украинского государства будут обозначены основные положения состояния внешней и внутренней ситуации в Украине, а также прозвучат ответы "на многие вопросы, которые задают, особенно в последнее время".

Также в своей речи Зеленский должен определить стратегические направления развития Украины.

Напомним, что послание президента Верховной Раде было запланировано еще в апреле, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом мероприятие было отложено.

"Коронавирусное" постановление

Верховная Рада будет голосовать за проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан с целью активного противодействия критической ситуации, возникшей вследствие мировой пандемии COVID-19.

Его ключевые цели – предотвращение стремительного распространения заболевания в Украине, обеспечение санитарного и эпидемического благополучия, минимизация негативных последствий эпидемии во всех сферах жизни украинского общества и защита страны от новых глобальных биологических угроз.

Документ предусматривает:

создание штаба борьбы с вирусом во главе с президентом;

введение массового тестирования (до 100 тысяч тестов в сутки);

создание мобильных бригад;

обеспечение работы контактной телефонной линии;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавирусной болезни;

увеличение мощностей лабораторий (под эти нужды будут привлекать даже медучреждения МВД и Минобороны).

обеспечение обязательного государственного страхования медработников в случае их заражения инфекционной болезнью в размере 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

формирование госзаказа на подготовку специалистов по специальности "Общественное здоровье" (не менее 100 человек) и "Технологии медицинской диагностики и лечения" (не менее 200 человек ежегодно).

Выступление Степанова

На заседание Верховной Рады придет и глава Минздрава Максим Степанов. Нардепы заслушают его отчет о мерах противодействия распространения коронавирусной болезни в Украине.

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