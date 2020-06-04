Рада собралась усилить наказание за подкуп избирателей: что и кому грозит

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3485, который должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры в Украине. В частности, должно усилиться наказание за подкуп избирателей.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства поддержали за основу 292 народных депутата (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рада поддержала за основу изменения в Избирательный кодекс

Документом предлагаются корректировки в разделы Кодекса о выборах президента, парламентские и местные выборы. В частности, устанавливается уголовная ответственность за предоставление избирателям, участникам референдума, предприятиям, учреждениям, организациям продуктов питания, спиртных напитков и табачных изделий.

Такие действия предлагается наказывать ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Также законопроект регулирует:

внедрение механизмов борьбы с "двойниками";

совершенствование порядка формирования и функционирования избирательных комиссий;

отдельные положения, касающиеся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах.

Среди предложений депутатов – в городах с населением от 15 000 человек проводить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками. Для выдвиженцев по партийным спискам (крупные города) залог предлагают уменьшить в четыре раза.

Кроме того, нардепы предлагают усилить роль депутатских групп (объединение беспартийных депутатов) в местном избирательном процессе.

Законопроект предусматривает использование инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, подачу документов кандидатами в режиме онлайн.

Как рассказал OBOZREVATEL, в Верховной Раде серьезно занялись подготовкой к местным выборам. Несмотря на карантин и коронавирус, они состоятся уже в октябре 2020 года. Впереди – попытки полностью ликвидировать региональные партии и дать право избираться членам только крупных политсил.

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