Рада собралась на внеочередное заседание: что на повестке дня. Онлайн-трансляция

Во вторник, 25 августа Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в некоторые законы и среди прочего принять поправки в государственный бюджет на 2020 год.

Сессию созвали по инициативе президента Владимира Зеленского. Ее повестка дня опубликована на сайте парламента (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, депутаты должны рассмотреть шесть законопроектов:

проект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. №3963);

проект о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. №3659);

проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. №3994);

проект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (реестр. №0063);

проект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр. №0055);

проект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр. №0056).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко анонсировал внеочередное заседание Рады на 25 августа после празднования Дня Независимости.