Рада собралась на внеочередное заседание: онлайн-трансляция

В четверг, 16 апреля, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание.

Повестка дня опубликована на сайте парламента. Ожидается, что депутаты рассмотрят пять законопроектов.

Среди документов стоит выделить проект закона №1043 от 29.08.2019 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Вероятно, таким образом, депутаты хотят решить вопрос с 16 тысячами правок в законопроекте по ПриватБанку.

Верховная Рада

Отметим, что ранее стала известна полная повестка внеочередного заседания Рады.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, к законопроекту о ПриватБанке №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок, причем большинство предложений поступило от фракции "Слуга народа" – более 13 тысяч поправок.

Позже нардеп Александр Качура написал обращение в Книгу рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской деятельности.

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