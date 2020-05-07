Рада провела внеочередное заседание: что приняли
В четверг, 7 мая, Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела вопросы борьбы против коронавируса COVID-19.
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В повестке дня заседания были два законопроекта:
о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№3380);
о внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (№3376).
За законопроект №3380, который вводит бесплатное обязательное тестирование на коронавирус, проголосовали 336 народных депутатов.
Законопроект №3376-1, усовершенствующий страхование медиков от COVID-19, поддержали 340 нардепов.
Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередное заседание Верховной Рады было созвано в связи с требованием 156 народных депутатов.