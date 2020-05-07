Рада провела внеочередное заседание: что приняли

В четверг, 7 мая, Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела вопросы борьбы против коронавируса COVID-19.

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В повестке дня заседания были два законопроекта:

о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№3380);

о внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (№3376).

За законопроект №3380, который вводит бесплатное обязательное тестирование на коронавирус, проголосовали 336 народных депутатов.

Законопроект №3376-1, усовершенствующий страхование медиков от COVID-19, поддержали 340 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередное заседание Верховной Рады было созвано в связи с требованием 156 народных депутатов.

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