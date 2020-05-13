Рада собралась на внеочередное заседание: приехал президент. Онлайн-трансляция

Верховная Рада Украины в среду, 13 мая, собралась на внеочередное заседание, на котором в том числе рассмотрела вопросы борьбы против коронавируса COVID-19.

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Повестка дня опубликована на сайте парламента. Ожидается, что депутаты обсудят 26 вопросов и законопроектов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Заседание началось с "часа вопросов" к правительству, а также отчета главы НБУ. Вскоре в Раду прибыл и президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада

Среди основных вопросов на внеочередном заседании ВРУ рассматривались проекты Законов Украины:

о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. №3383);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей) (рег. №2654);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (рег. №3314);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. №3377).

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Как сообщил кореспондент OBOZREVATEL, к приезду главы государства готовились заранее. Перед этим здание ВРУ обошли кинологи с собаками, вероятно, ища взрывчатку.

Позже Зеленский выступил с обращением к нардепам. Его речь в частности была посвящена банковскому закону 2571-р, который должен стабилизировать экономику страны, а также благодарности врачам, которые борются с коронавирусом.

Зеленский в Раде Страна

Физлиц-предпринимателей на месяц освободили от уплаты ЕСВ

Отметим, что на внеочередном заседании 13 мая Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №3329-д, освободив медиков, которые борются с COVID-19, от уплаты всех налогов и сборов на период борьбы с эпидемией. Фактически это означает, что зарплата врачей возрастет.

Льгота касается зарплаты, доплаты и премий медикам. Также физлиц-предпринимателей еще на один месяц – до конца мая 2020 года – освободили от уплаты ЕСВ. Для них на месяц отложили начисление пени. Решение поддержали 333 народных депутата.

Принят закон о ПриватБанке, который требовал МВФ

Также Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Согласно документу, бывшие собственники ПриватБанка не смогут вернуть финансовое учреждение, а компенсация окажется под угрозой. В законопроекте прописаны нормы таким образом, что если объем обязательств превышал размер депозитов, то фактически получить ощутимую компенсацию за его потерю будет невозможно.

Рада решила возобновить прежний режим работы с 18 мая

Также на внеочередном заседании правительства 13 мая 251 народный депутат проголосовал за проект постановления об организации работы Верховной Рады №3434. Речь идет о возобновлении привычных пленарных заседаний уже с 18 мая. По рекомендации профильного комитета, постановление вступает в силу с 17 мая, а не с дня его принятия, как это указанно в документе.

Перед приездом Зеленского в Раду

При этом Верховная Рада не смогла принять обращение к парламентам других стран относительно празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором также говорится об агрессии России на востоке Украины.

Парламентарии не поддержали соответствующий законопроект: за проголосовали 200 из 355 присутствующих в зале нардепов.

Перед приездом Зеленского в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал план мероприятий Министерства энергетики и защиты окружающей среды по выходу энергетической отрасли из кризиса.

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