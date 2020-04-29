Рада соберется на внеочередное заседание: Разумков одобрил

Виктория Довгань Политика 16:28, 29.04.2020 Обновлено: 16:53, 29.04.2020

В четверг, 30 апреля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщается на официальной странице телеканала "Рада" в Facebook. Заседание должно начаться в 13:30 по требованию 159 нардепов.

"Также по инициативе председателя Верховной Рады в 12:00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп)", – уточняется в сообщении.

Верховная Рада
"Зеркало недели"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков говорил, что на внеочередном заседании парламентарии должны рассмотреть кадровые назначения в Кабинет министров Украины.

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