Рада соберется на внеочередное заседание: появилась повестка дня

Опубликована повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады в пятницу, 24 апреля.

Документ опубликовал в Facebook народный депутат от "Батьківщини" Владимир Кабаченко.

Согласно повестке дня нардепы должны поддержать или отклонить решение ВР о принятии законопроекта о внесении изменений в Регламент работы парламента.

Также рассмотрят проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект о внесении изменений в закон о местном самоуправлении. Инициатором обоих документов является "слуга народа" Сергей Кальченко.

Повестка дня Facebook Владимир Кабаченко

Также депутаты намерены рассмотреть законопроекты:

о внесении изменений в Избирательный кодекс;

о внесении изменений в некоторые законы относительно безопасности использования ядерной энергии;

о внесении изменений в КоАП относительно штрафных баллов;

о внесении изменений в закон о НАБУ относительно основ увольнения главы Бюро;

о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

о внутреннем водном транспорте;

о внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования кризиса неплатежей на рынке энергоносителей;

о внесении изменений в некоторые законы относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, Рада проведет сразу два внеочередных заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект, направленный на противодействие злоупотреблением прав (спам правками) нардепов в ходе законодательной процедуры.

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