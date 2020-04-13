Рада соберется на внеочередное заседание: что будут решать

В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Начало – в 14:00.

Спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "1+1" сообщил, что на заседании планируется голосовать без обсуждения за все вопросы, кроме законопроекта о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год и проектов постановлений об отмене закона о рынке земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Разумков

"Что касается остальных вопросов, то была предварительная договоренность голосовать без обсуждения для того, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять и чтобы они начали работать как законы в интересах украинского народа", – отметил он.

Повестка дня внеочередного заседания Рады:

поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании;

законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, необходимый для будущего запуска рынка земли;

законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19;

законопроект об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев;

законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете;

вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ;

13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.

Также на этой неделе может пройти еще одно внеочередное заседание Рады. Оно запланировано на среду, 15 апреля. Не исключено, что тогда депутаты рассмотрят так называемый антиколомойский законопроект.

Как писал OBOZREVATEL: