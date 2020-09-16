Рада со скандалом не приняла закон об образовании: кричали с места и вспоминали Гитлера

Верховная Рада Украины со скандалом провалила голосование за законопроект "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" №3717, который должен был разрешить преподавать части студентов в украинских высших учебных заведениях не на государственном языке.

В Раде не хватило голосов для принятия законопроекта. Проголосовали "За" лишь 210 нардепов. После 235 голосами документ отправили на повторную подготовку к первому прочтению.

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Представляла проект закона с трибуны нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ее выступление сопровождалось шумом и выкриками из зала "Ганьба!". Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку и уважению своих коллег. После выступления Мезенцевой слово взял "слуга", глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, который защищал законопроект.

Нардеп Сергей Рудик ("За майбутнє") призвал не голосовать за проект закона, который, по его мнению, превратит Украину в "банановую республику".

В свою очередь нардеп от СН Юлия Гришина заявила, что нововведение в законе позволит иностранцам обучаться на любом языке в украинских вузах.

После нее слово с трибуны взял политик из "Европейской солидарности" Олег Синютка, который заявил, что рассматриваемый законопроект – это "вопрос не об образовании, а о русификации и обмане".

Нардеп от ОПЗЖ Александр Лукашов, защищая законопроект, в своем выступлении рассказывал о "языке Гитлера" и студентах из Средней Азии, которые не приехали на учебу в Украину. В итоге голосование было провалено и законопроект отправлен на доработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли новый закон о среднем образовании.