Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №4096. Им отменяются возрастные ограничения, которые не позволяли занимать должности госслужащих лицами 65-летнего возраста.

За соответствующее решение проголосовали 300 парламентариев. Трансляция велась на YouTube-канале парламента. В документе отмечается, что он предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Рада отменила возрастные ограничения для госслужащих. Скриншот видео

Итоги голосования пофракционно. Скриншот видео

В то же время, отметили авторы инициативы, предельный срок такого продления пребывания на государственной службе – возраст 70 лет.

"В исключительных случаях возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа", – объяснили необходимость принятия законопроекта в пояснительной записке.

Кроме того, парламентарии настояли на устранении дискриминационных положений в сфере регулирования профессиональной деятельности. По их мнению, оптимальным вариантом решения этой проблемы является гибкий подход к вопросу выхода на пенсию государственных служащих.

Аргументируя свою позицию, законодатели напомнили, что Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом.

"Государство должно создавать условия для полного осуществления гражданами права на труд и гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности. Также статья 38 Основного Закона устанавливает требование равного доступа граждан к государственной службе и службе в органах местного самоуправления", – подчеркнули разработчики документа.

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