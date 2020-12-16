Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №4096. Им отменяются возрастные ограничения, которые не позволяли занимать должности госслужащих лицами 65-летнего возраста.

За соответствующее решение проголосовали 300 парламентариев. Трансляция велась на YouTube-канале парламента. В документе отмечается, что он предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время, отметили авторы инициативы, предельный срок такого продления пребывания на государственной службе – возраст 70 лет.

"В исключительных случаях возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа", – объяснили необходимость принятия законопроекта в пояснительной записке.

Кроме того, парламентарии настояли на устранении дискриминационных положений в сфере регулирования профессиональной деятельности. По их мнению, оптимальным вариантом решения этой проблемы является гибкий подход к вопросу выхода на пенсию государственных служащих.

Аргументируя свою позицию, законодатели напомнили, что Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом.

"Государство должно создавать условия для полного осуществления гражданами права на труд и гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности. Также статья 38 Основного Закона устанавливает требование равного доступа граждан к государственной службе и службе в органах местного самоуправления", – подчеркнули разработчики документа.

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