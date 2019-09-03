"Исторический момент" или "эффект плацебо": как украинцы отреагировали на снятие неприкосновенности с нардепов

Верховная Рада Украины 3 сентября проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Его поддержали 373 парламентария.

Эта новость буквально взорвала украинский сегмент Facebook: ее прокомментировали как известные политики, так и простые граждане. Однако их взгляды на важнейшую законодательную инициативу несколько разделились.

"373 голоса – "за"! Фракция "Европейская солидарность" поддержала законопроект, потому что в этих условиях мы несем общую ответственность, чтобы обеспечить независимость парламента. Ни мне как пятому президенту Украины, ни "Европейской солидарности" нечего бояться. Мы действовали в рамках закона, и цель нашего пребывания в Верховной Раде ІХ созыва – движение страны в ЕС и НАТО. А это и означает верховенство права и равенство всех перед законом!" – написал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

В свою очередь народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев также поддержал решение Верховной Рады, однако предупредил об опасностях, скрывающихся за поспешным голосованием.

"Депутатская неприкосновенность больше не является нормой Конституции. При этом нарушения процедуры поставили это решение под угрозу – при представлении в Конституционный Суд есть риск отмены принятого только что изменения. К сожалению, призывы соблюсти процедуры и избежать угроз услышаны не были. Но на самом деле особо ничего пока не изменилось: иммунитет является составной закона "О статусе народного депутата", и пока в него не внесут соответствующие изменения, все остается, как было", – написал парламентарий.

Подобное мнение выразила и его коллега по фракции, экс-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Вместе с тем она поддержала сам факт необходимости уравнивания нардепов в правах с обычными гражданами.

"Рудимент неприкосновенности должен быть отменен. Но важно не скатиться к авторитаризму, чтобы цунами популизма и непрофессионализма не снесли украинскую демократию. Мы были во власти и в оппозиции времен Януковича. И могу заверить, что ни один мандат и корочка не спасали от дубинок "Беркута". Но политический иммунитет – это не привилегия нардепа, согласно выводов Конституционного Суда и Венецианской комиссии", – написала Геращенко.

Верховная Рада

"Европейская солидарность" еще раз обратила внимание коллег по залу на эти выводы, на нарушения регламента, которые могут способствовать отмене этого голосования Конституционным Судом. Мы предлагали коллегам учесть замечания Венецианской комиссии и Конституционного Суда. К сожалению, это не было поддержано коллегами", – добавила она, говоря о недостатках голосования.

А глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская и вовсе выразила уверенность в том, что молниеносное голосование за отмену депутатской неприкосновенности может вылиться в очень серьезные проблемы для украинской демократии.

"Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо по реализации запроса на справедливость от народа Украины. Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс", – критично высказалась эксперт.

Айвазовская напомнила, что европейские практики все же предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет парламентариев, а не полное его отсутствие. Также она подчеркнула, что Венецианская комиссия отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента".

"Представьте, что через демократический институт выборов приходит к власти партия, которая не имеет никакого интереса продвигать верховенство права, уважать меньшинство. "Красные папочки" будут лежать на каждого для удерживания на коротком поводке. Лучше же иметь зашкваренных, но послушных депутатов, чем самодостаточных политиков, которые действительно представляют весь народ, а не обслуживают интересы третьих лиц", – объяснила она угрозу необдуманных до конца действий нового парламента.

Вне политических и экспертных кругов мнение о решении Верховной Рады также сформировалось двоякое – кто-то воспринял его как историческое, а кто-то как показательную ширму, за которой не будет никаких кардинальных перемен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников считает, что желание украинцев лишить народных депутатов "иммунитета" обернется негативными последствиями – страна может скатиться в авторитарную систему управления. Он напомнил, что оба украинских Майдана состоялись, потому что их лидеры были неприкосновенны.

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