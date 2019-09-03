Рада сняла депутатскую неприкосновенность: кто поддержал

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Как сообщает OBOZREVATEL, за проект закона №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) проголосовали 373 парламентариев.

Отметим, что для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов. Нардепов лишат неприкосновенности с 2020 года.

Скриншот

Новость дополняется…

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!