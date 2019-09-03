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3 сентября • обновлено в 12:12
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Рада сняла депутатскую неприкосновенность: кто поддержал

14.6т Читать материал на украинском

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Как сообщает OBOZREVATEL, за проект закона №7203 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) проголосовали 373 парламентариев.

Отметим, что для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов. Нардепов лишат неприкосновенности с 2020 года.

Рада сняла депутатскую неприкосновенность: кто поддержал

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Савочкіна Олена
Савочкіна Олена
и что. покращення настане? в кошельках больше станет?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"кто поддержал...". Надо было написать - "кто уже сбежал"
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филипп филипыч
филипп филипыч
петя первый нажал зеленую кнопку, не?)))
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