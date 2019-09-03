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3 сентября • обновлено в 11:33
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Рада решила работать до ночи: что это значит

1.1т Читать материал на украинском

Народные депутаты приняли решение продлить заседание Верховной Рады Украины во вторник, 3 сентября, после 18:00.

За это проголосовали 317 парламентариев, против – 0.

С предложением работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня выступил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Рада решила работать до ночи: что это значит

Рада решила работать до ночи: что это значит

Предварительно нардепы поддержали ранее сформированную повестку дня заседания.

Так, парламентарии должны внести изменения в Конституцию:

  • Об отмене адвокатской монополии.

  • О получении президентом права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.

  • О предоставлении народа законодательной инициативы.

  • Об уполномоченных ВРУ.

  • Об уменьшении количества депутатов до 300.

  • О лишении мандата за пропуски и кнопкодавство.

  • О консультативных и другие вспомогательные органы ВРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Dell Alex
Dell Alex
И что это значит? ))))))))))))))
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