Рада решила работать до ночи: что это значит

Народные депутаты приняли решение продлить заседание Верховной Рады Украины во вторник, 3 сентября, после 18:00.
За это проголосовали 317 парламентариев, против – 0.
С предложением работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня выступил спикер Рады Дмитрий Разумков.
Предварительно нардепы поддержали ранее сформированную повестку дня заседания.
Так, парламентарии должны внести изменения в Конституцию:
Об отмене адвокатской монополии.
О получении президентом права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.
О предоставлении народа законодательной инициативы.
Об уполномоченных ВРУ.
Об уменьшении количества депутатов до 300.
О лишении мандата за пропуски и кнопкодавство.
О консультативных и другие вспомогательные органы ВРУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В первый день работы Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за ряд важных назначений и законопроектов.
Среди прочих, нардепы в первом чтении одобрили долгожданный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
2 сентября Верховной Раде рекомендовали окончательно внести изменения в Конституцию, которые касаются ограничения неприкосновенности народных депутатов.
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