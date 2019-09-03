Рада решила работать до ночи: что это значит

Народные депутаты приняли решение продлить заседание Верховной Рады Украины во вторник, 3 сентября, после 18:00.

За это проголосовали 317 парламентариев, против – 0.

С предложением работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня выступил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Предварительно нардепы поддержали ранее сформированную повестку дня заседания.

Так, парламентарии должны внести изменения в Конституцию:

Об отмене адвокатской монополии.

О получении президентом права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.

О предоставлении народа законодательной инициативы.

Об уполномоченных ВРУ.

Об уменьшении количества депутатов до 300.

О лишении мандата за пропуски и кнопкодавство.

О консультативных и другие вспомогательные органы ВРУ.

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