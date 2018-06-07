Быть или не быть: Рада решает судьбу Украины. Онлайн

В четверг, 7 июня, Верховная Рада должна принять или отклонить во втором чтении законопроект о создании Антикоррупционного суда, от которого зависит европейское будущее Украины, а также финансовая и политическая стабильность страны. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскрольте до конца страницы).

Рассмотрение этого документа стоит первым в повестке дня. Однако, депутаты еще должны принять 55 поправок к нему.

Как сообщил спикер Андрей Парубий, их рассмотрение займет около часа. Затем, по просьбе двух фракций, будет оглашен перерыв для того, чтобы профильный комитет мог проанализировать рассмотренные правки. В то же время глава парламента намерен провести совещание глав фракций.

Исход голосования повлияет на отношения Украины с мировыми партнерами и финансовыми институциями, в частности Международным валютным фондом. Цена волеизъявления нардепов - миллиарды долларов, риск дефолта, репутация страны и судьба европейских стремлений всех украинцев.

По словам Парубия, ориентировочно голосование за законопроект состоится между 11:30 и 12:00.

Утром 7 июня президент Украины Петр Порошенко встретился с фракцией БПП и призвал ее членов проголосовать за принятие законопроекта.

Поэтому OBOZREVATEL призывает народных депутатов ответственно отнестись к принятию законопроекта и выполнить долг перед своими избирателями. Общественные деятели и политики также просят Раду не затягивать с решением этого вопроса.

Сьогодні Парламент розгляне закон про Антикорупційний суд. Від того, приймуть чи не приймуть цей закон, і в якій саме версії, залежить, без перебільшення, політичне майбутнє нашої країни. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 7 июня 2018 г.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже пообещал подать в отставку в случае провального голосования, что грозит стране очередным политическим кризисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня появилось заявление США, в котором они призвали Украину создать Антикоррупционный суд, который будет отвечать требованиям МВФ.