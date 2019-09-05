Рада рассмотрит закон об импичменте президента: как он будет работать

Предложенный Владимиром Зеленским законопроект об импичменте президента урегулирует работу специальной следственной комиссии, которая должна расследовать возможные преступления главы страны.

Так, в Конституции Украины уже есть статьи об импичменте, а в Регламенте Верховной Рады – раздел, который в том числе описывает порядок устранения президента с поста, передает "112 Украина".

Однако, в нормах ссылаются на закон о временной специальной комиссии (ВСК), который в 2009 году КСУ признал неконституционным.

Новый законопроект об импичменте предлагает убрать ссылку на закон о временных следственных и специальных комиссиях ВРУ, а также с некоторыми изменениями перенести из Регламента Рады нормы об импичменте.

Зеленский внес законопроект об импичменте Коллаж

Документ предлагает следующее:

ВСК образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента.

За шесть месяцев по результатам расследования комиссия должна подготовить выводы о признаках госизмены или других нарушений главы государства и подать их в Раду.

Кандидатуру спецпрокурора в состав спецкомиссии вносят инициаторы импичмента; кандидатуры спецследователей – депутатские фракции и группы. Для кандидатов обязательным есть наличие е-декларации за прошлый год. Если спецпрокурор снимет свою кандидатуру, новые вносятся в течение трех дней.

Если нардепы усомнятся в отношении реального или потенциального конфликта интересов, они могут заявить об отводе кандидатов в состав спецкомиссии, но только до рассмотрения Радой вопроса о формировании спецкомиссии.

Спецкомиссия на заседании избирает председателя, заместителя и секретаря (все не могут быть из одной фракции или группы). Кворум спецкомиссии – более половины состава, утвержденного Радой.

Решение спецкомиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины ее состава.

Госорганы, органы местного самоуправления, предприятия и учреждения, чиновники и служащие должны выполнять законные требования спецкомиссии. Нарушение влечет уголовную ответственность.

Полностью изымается норма о возможности представителей Конституционного суда в качестве наблюдателей отслеживать работу Специальной следственной комиссии, чтобы КСУ затем мог принять решение о конституционности процедур.

Парламенту хотят дать право принять решение о продлении расследования. В таком случае Рада сама определит новый срок.

Из регламентных норм полностью изымается положение о дополнительном расследовании, если выяснилось, что президент препятствовал работе спецкомиссии.

Если Рада не примет решение об импичменте, председательствующий на пленарном заседании должен извиниться перед президентом от имени парламента, но теперь в письменном виде.

Напомним, законопроект о процедуре снятия президента с должности будет внесен на рассмотрение Верховной Рады на будущей неделе. Он был зарегистрирован в парламенте как неотложный 29 августа.

Как писал OBOZREVATEL, еще после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

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