Рада рассмотрела законопроекты по аграриям и COVID-19: главные решения 17 декабря

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада рассмотрела назначение двух министров и провалила голосование за третьего. Также был принят ряд законопроектов.

Согласно повестке дня заседания парламента, будет рассмотрено назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины, Романа Лещенко – министром аграрной политики и продовольствия, а Сергея Шкарлета – министром образования и науки.

Что приняли

В начале заседания народные депутаты внесли изменения в календарный план проведения четвертой сессии Рады, предусмотрев, что периоды с 11 по 15 января и с 18 по 22 января будут комитетскими, а неделя с 25 по 29 января – пленарной.

Также парламент 241 голосом принял во втором чтении законопроект №3890 "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

255 голосов нардепы отдали за проект закона о снижение НДС для аграриев. Речь идет о документе №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям с поставками отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Рада поддержала назначение главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко на должность министра аграрной политики.

При этом ВР провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром и министром энергетики. Ранее профильный комитет отклонил его кандидатуру.

Позже парламентарии утвердили кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

На повторное второе чтение вынести президентский законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (или о "инвестнянях"). Совет 252 голосами приняла документ втором чтении и в целом.

Законопроект №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения" был принят 296 голосами.

За законопроект №3913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания военно-гражданских администраций" проголосовали 265 нардепов.

Трансляция заседания Верховной Рады:

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и прекратила полномочия внефракционного нардепа Руслана Требушкина.