Рада рассмотрела законопроекты по аграриям и COVID-19: главные решения 17 декабря

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада рассмотрит назначение трех министров, а также более 50 законопроектов и постановлений.

Согласно повестке дня заседания парламента, будет рассмотрено назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины, Романа Лещенко – министром аграрной политики и продовольствия, а Сергея Шкарлета – министром образования и науки.

В начале заседания народные депутаты внесли изменения в календарный план проведения четвертой сессии Рады, предусмотрев, что периоды с 11 по 15 января и с 18 по 22 января будут комитетскими, а неделя с 25 по 29 января – пленарной.

Также парламент 241 голосом принял во втором чтении законопроект №3890 "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

255 голосов нардепы отдали за проект закона о снижение НДС для аграриев. Речь идет о документе №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям с поставками отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Кроме того, на повторное второе чтение планируется вынести президентский законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (или об "инвестнянях").

Еще во втором чтении рассмотрят:

Законопроект №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения".

Законопроект №3913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций".

Трансляция заседания Верховной Рады:

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и прекратила полномочия внефракционного нардепа Руслана Требушкина.