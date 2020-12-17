Рада рассмотрела законопроекты по аграриям и COVID-19: главные решения 17 декабря
В четверг, 17 декабря, Верховная Рада рассмотрит назначение трех министров, а также более 50 законопроектов и постановлений.
Согласно повестке дня заседания парламента, будет рассмотрено назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины, Романа Лещенко – министром аграрной политики и продовольствия, а Сергея Шкарлета – министром образования и науки.
В начале заседания народные депутаты внесли изменения в календарный план проведения четвертой сессии Рады, предусмотрев, что периоды с 11 по 15 января и с 18 по 22 января будут комитетскими, а неделя с 25 по 29 января – пленарной.
Также парламент 241 голосом принял во втором чтении законопроект №3890 "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".
255 голосов нардепы отдали за проект закона о снижение НДС для аграриев. Речь идет о документе №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям с поставками отдельных видов сельскохозяйственной продукции".
Кроме того, на повторное второе чтение планируется вынести президентский законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (или об "инвестнянях").
Еще во втором чтении рассмотрят:
Законопроект №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения".
Законопроект №3913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций".
Трансляция заседания Верховной Рады:
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Верховная Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и прекратила полномочия внефракционного нардепа Руслана Требушкина.