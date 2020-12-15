Рада продлила закон о спецстатусе Донбасса и разблокировала работу НАПК: главные решения 15 декабря

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украины продлила закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе еще на год и поддержала законопроекты, направленные на восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, на повестке дня – принятие государственного бюджета на 2021. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Закон об ОРДЛО

Законопроект №4467 поддержали 304 парламентария. Он предусматривает продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год. Ведь срок действия предыдущего аналогичного документа истекает 31 декабря 2020 года.

Голоса нардепов распределились так: "Слуга народа" – 216, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 26, "Европейская солидарность" – 22, "За майбутнє" – 14, "Довіра" – 19, внефракционные – 7. При этом "Голос" и "Батьківщина" не дали ни единого голоса.

Ожидается, что этот законопроект будет способствовать созданию дополнительных временных возможностей для достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, это должно происходить на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Итоги голосования за спецстатус Донбасса. Скриншот видео

Итоги голосования по фракциям . Скриншот видео

Напомним, указанная законодательная инициатива была внесена в Верховную Раду 7 декабря. В целом же закон ежегодно продлевается, начиная с 2014 года. Впрочем, на практике он до сих пор не работает.

В нем прописана амнистия для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", гарантии свободного использования русского и других языков, особый порядок назначения судей и прокуратуры, экономическая поддержка региона, его приграничное сотрудничество с Россией.

Впрочем, условием запуска всех этих процессов является выведение из ОРДЛО российских войск, проведение выборов по украинскому законодательству и восстановление местного самоуправления.

Восстановление полномочий НАПК

За законопроект №4470 голоса отдали 300 нардепов. В частности, его поддержали 208 представителей "Слуги народа", двое – от ОПЗЖ, 26 – от "Европейской солидарности", 14 – от "Батькsвщини", 6 – от "За майбутнє", 15 – от "Голоса", 19 – от "Довіри", 10 внефракционных.

Авторы документа отметили, что после решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за недостоверное декларирование возникла необходимость в восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. При этом он требует учета упомянутой позиции КСУ.

Голосование за закон, возобновляющий полномочия НАПК. Скриншот видео

Документ поддержали 300 нардепов. Скриншот видео

Следовательно, документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить:

полноценное функционирование НАПК, наделение его необходимыми полномочиями и правами;

определение порядка реагирования НАПК на выявление нарушений;

установление некоторых особенностей реагирования в случае совершения нарушений судьями или судьями КСУ;

открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и прочее.

Еще один сопутствующий законопроект №4471 направлен на внедрение дополнительных механизмов соблюдения гарантий независимости судей, судей КСУ при реализации полномочий НАПК в рамках административного производства.

В частности, документ определяет субъектов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны НАПК, порядок вручения протокола, устанавливает особенности предоставления объяснений к нему судьями и судьями КСУ.

Бюджет-2021

Главный финансовый документ государства предполагает рост цен на 7,3% и повышение курса доллара до 29,1 грн/$. В то же время планируется, что минимальная заработная плата граждан достигнет 6500 грн (ее повысят 1 декабря 2021 года), а пенсия – 1934 грн.

Кроме того, доходы должны составлять 1,92 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Дефицит государственного бюджета заложили на уровне 5,5%.

Отметим, что, согласно проекту госбюджета на 2021 год, поданному ко второму чтению, существенное сокращение финансирование произойдет в Министерстве образования Украины – 4 млрд грн и Пенсионном фонде – 8,5 млрд грн. 14 декабря документ был поддержан парламентским комитетом по вопросам бюджета.

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