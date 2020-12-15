Рада продлила закон о спецстатусе Донбасса и разблокировала работу НАПК: главные решения 15 декабря
Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украины продлила закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе еще на год и поддержала законопроекты, направленные на восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Кроме того, на повестке дня – принятие государственного бюджета на 2021. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Закон об ОРДЛО
Законопроект №4467 поддержали 304 парламентария. Он предусматривает продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год. Ведь срок действия предыдущего аналогичного документа истекает 31 декабря 2020 года.
Голоса нардепов распределились так: "Слуга народа" – 216, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 26, "Европейская солидарность" – 22, "За майбутнє" – 14, "Довіра" – 19, внефракционные – 7. При этом "Голос" и "Батьківщина" не дали ни единого голоса.
Ожидается, что этот законопроект будет способствовать созданию дополнительных временных возможностей для достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, это должно происходить на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.
Напомним, указанная законодательная инициатива была внесена в Верховную Раду 7 декабря. В целом же закон ежегодно продлевается, начиная с 2014 года. Впрочем, на практике он до сих пор не работает.
В нем прописана амнистия для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", гарантии свободного использования русского и других языков, особый порядок назначения судей и прокуратуры, экономическая поддержка региона, его приграничное сотрудничество с Россией.
Впрочем, условием запуска всех этих процессов является выведение из ОРДЛО российских войск, проведение выборов по украинскому законодательству и восстановление местного самоуправления.
Восстановление полномочий НАПК
За законопроект №4470 голоса отдали 300 нардепов. В частности, его поддержали 208 представителей "Слуги народа", двое – от ОПЗЖ, 26 – от "Европейской солидарности", 14 – от "Батькsвщини", 6 – от "За майбутнє", 15 – от "Голоса", 19 – от "Довіри", 10 внефракционных.
Авторы документа отметили, что после решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за недостоверное декларирование возникла необходимость в восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. При этом он требует учета упомянутой позиции КСУ.
Следовательно, документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить:
полноценное функционирование НАПК, наделение его необходимыми полномочиями и правами;
определение порядка реагирования НАПК на выявление нарушений;
установление некоторых особенностей реагирования в случае совершения нарушений судьями или судьями КСУ;
открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и прочее.
Еще один сопутствующий законопроект №4471 направлен на внедрение дополнительных механизмов соблюдения гарантий независимости судей, судей КСУ при реализации полномочий НАПК в рамках административного производства.
В частности, документ определяет субъектов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны НАПК, порядок вручения протокола, устанавливает особенности предоставления объяснений к нему судьями и судьями КСУ.
Бюджет-2021
Главный финансовый документ государства предполагает рост цен на 7,3% и повышение курса доллара до 29,1 грн/$. В то же время планируется, что минимальная заработная плата граждан достигнет 6500 грн (ее повысят 1 декабря 2021 года), а пенсия – 1934 грн.
Кроме того, доходы должны составлять 1,92 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Дефицит государственного бюджета заложили на уровне 5,5%.
Отметим, что, согласно проекту госбюджета на 2021 год, поданному ко второму чтению, существенное сокращение финансирование произойдет в Министерстве образования Украины – 4 млрд грн и Пенсионном фонде – 8,5 млрд грн. 14 декабря документ был поддержан парламентским комитетом по вопросам бюджета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в понедельник, 14 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков срочно созвал глав фракций, чтобы обсудить план работы пленарного вторника. Среди приоритетных были определены вопросы госбюджета и закона о Донбассе.
Также 14 декабря по этому же поводу состоялась и встреча парламентской фракции "Слуга народа".
Напомним, глава этой политсилы Александр Корниенко предположил, что в ближайшее время парламент может решить такие кадровые вопросы, как назначение министров образования и энергетики.