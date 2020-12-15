Рада рассмотрит бюджет, спецстатус Донбасса и законы для преодоления кризиса с КСУ: главные решения 15 декабря

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украины собралась на пленарное заседание, где, прежде всего, намерена принять государственный бюджет на 2021 год и продолжить закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе еще на год.

Кроме того, парламент рассмотрит законопроекты, направленные на восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Законопроект №4467 предусматривает, чтобы особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей функционировал там еще год. Ведь срок действия предыдущего аналогичного документа истекает 31 декабря 2020 года.

Ожидается, что этот законопроект будет способствовать созданию дополнительных временных возможностей для достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, это должно происходить на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Напомним, указанная законодательная инициатива была внесена в Верховную Раду 7 декабря. В целом же закон ежегодно продлевается, начиная с 2014 года. Впрочем, на практике он до сих пор не работает.

В нем прописана амнистия для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", гарантии свободного использования русского и других языков, особый порядок назначения судей и прокуратуры, экономическая поддержка региона, его приграничное сотрудничество с Россией.

Впрочем, условием запуска всех этих процессов является выведение из ОРДЛО российских войск, проведение выборов по украинскому законодательству и восстановление местного самоуправления.

Главный финансовый документ государства предполагает рост цен на 7,3% и повышение курса доллара до 29,1 грн/$. В то же время планируется, что минимальная заработная плата граждан достигнет 6500 грн (ее повысят 1 декабря 2021 года), а пенсия – 1934 грн.

Кроме того, доходы должны составлять 1,92 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Дефицит государственного бюджета заложили на уровне 5,5%.

Отметим, что, согласно проекту госбюджета на 2021 год, поданному ко второму чтению, существенное сокращение финансирование произойдет в Министерстве образования Украины – 4 млрд грн и Пенсионном фонде – 8,5 млрд грн. 14 декабря документ был поддержан парламентским комитетом по вопросам бюджета.

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