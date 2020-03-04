Рада проводит перестановки в Кабмине: названы имена новых министров

Обнародован состав нового Кабинета министров премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Список в среду, 4 марта, появился в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, согласно документу, не всех руководителей министерств предлагается уволить.
Денис Шмыгаль
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Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
Арсен Аваков - министр внутренних дел;
Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
Илья Емец - министр здравоохранения;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
Марина Лазебная - министр социальной политики;
Денис Малюська - министр юстиции;
Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
Игорь Уманский - министр финансов;
Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.
Названы имена новых министров Кабмина
Напомним, монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. "За" проголосовал 291 народный депутат.
Онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента 4 марта читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.
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