Рада проводит перестановки в Кабмине: названы имена новых министров

Обнародован состав нового Кабинета министров премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Список в среду, 4 марта, появился в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, согласно документу, не всех руководителей министерств предлагается уволить.

Денис Шмыгаль Скрин видео

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

Арсен Аваков - министр внутренних дел;

Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

Илья Емец - министр здравоохранения;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

Марина Лазебная - министр социальной политики;

Денис Малюська - министр юстиции;

Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

Игорь Уманский - министр финансов;

Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

Названы имена новых министров Кабмина

Напомним, монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента 4 марта читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.

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