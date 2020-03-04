Главная Новости
4 марта • обновлено в 20:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рада проводит перестановки в Кабмине: названы имена новых министров

9.6т
Читать материал на украинском

Обнародован состав нового Кабинета министров премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Список в среду, 4 марта, появился в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, согласно документу, не всех руководителей министерств предлагается уволить.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Скрин видео

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;

  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

  • Илья Емец - министр здравоохранения;

  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

  • Марина Лазебная - министр социальной политики;

  • Денис Малюська - министр юстиции;

  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

  • Игорь Уманский - министр финансов;

  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

Названы имена новых министров Кабмина

Названы имена новых министров Кабмина

Напомним, монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента 4 марта читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
политика Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины фотографии
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
29
10
Смешно
4
Интересно
13
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Все понятно. По результатам опроса общественного мнения на Украине, светлое будущее отложено до конца света... _____
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а вы злодеи как не садитесь, всё в управленцы Не годитесь. Преступный антинародный режим.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну щас Украину попрет! птенцы гнезда Сороса порожняк не гонят!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги