Рада проведет заседание на карантине и в масках: нардепам уже нездоровится

Народные депутаты во вторник, 17 марта, проведут внеочередное заседание Верховной Рады, работая в медицинских масках.

Решение было принято в ходе заседания согласительного совета ВР в понедельник, 16 марта, передает "Украинская правда".

"Дмитрий Александрович, назавтра обяжите всех депутатов приходить в масках. И все представители Кабмина, приглашенные должны быть завтра в сессионном зале исключительно в медицинских масках", – заявил депутат от группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Карантин в ВР

На такое заявление спикер ВР Дмитрия Разумкова отметил, что все политики будут обеспечены масками, а в зале парламента провели дезинфекцию.

"Завтра (17 марта) будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же – аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал – дай Бог каждому так работать", – сообщил он.

При этом Разумков подчеркнул, что есть нардепы, которые вернулись из зарубежных командировок и плохо себя чувствуют.

"Завтра их не будет на внеочередном заседании Верховной Рады. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать это при начислении заработной платы народным депутатам", – добавил спикер ВР.

Отметим, что сегодня, 16 марта, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования должен рассмотреть законопроект, призванный помочь в борьбе с коронавирусом, который парламентарии должны рассмотреть на внеочередном заседании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины из-за введенного в стране карантина до 3 апреля будет работать в комитетах, без пленарных заседаний.

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