Рада провела внеочередное заседание: что было запланировано

Народные депутаты провалили с первого раза голосование за изменения в Бюджетный кодекс – бюджетообразующий законопроект №4100.

На пленарном заседании ВРУ утром 5 ноября документ вернули на доработку соответствующим парламентским комитетом. В то же время глава парламента Дмитрий Разумков объявил внеочередное заседание на 12:00, чтобы в первом чтении рассмотреть проект закона.

Так, сперва законопроект №4100 был поставлен на голосование без обсуждения. За основу его поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

"Сейчас поручаю собраться комитету. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. В 12:00 проводим внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматриваем №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", – заявил спикер Рады.

Однако при повторном первом чтении на внеочередном заседании парламентарии, так же без обсуждения, 253 голосами таки приняли законопроект.

Результаты голосования Скриншот

Отметим, что бюджетный процесс не складывается с одобрения исключительно закона о Госбюджете. Вместе с ним обычно принимаются системно связанные изменения в Бюджетный кодекс. Ранее бюджетный комитет Рады сообщал, что законопроект №4100 требует существенной доработки. Однако его все же предлагали принять за основу и доработать ко второму чтению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бюджетный комитет Верховной Рады завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении.