Рада проведет еще одно внеочередное заседание: названа дата

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание во вторник, 25 августа после празднования Дня Независимости. Сессию ВР проведут по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом "Укринформу" сообщил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко. Политик отметил, что 24 августа никаких заседаний парламента не планируется.

"24 августа нет никаких заседаний. Есть просто торжественная церемония, празднование Дня Независимости. Она будет происходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты – где это будет, в каком формате", – сообщил нардеп.

Корниенко также сказал, что перечень законопроектов для рассмотрения на внеочередной сессии пока обсуждался.

"Наша позиция, что это должны быть максимально объединяющие законопроекты, которые могут дать положительные сигналы обществу о том, что Верховная Рада может работать вместе и различные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей", – сказал он.

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