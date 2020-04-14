Рада проведет еще одно срочное заседание: в "Слуге народа" озвучили дату

Кирилл Лютый Политика 18:40, 14.04.2020

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Как сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, начало запланировано на 13:00.

"Будем чистить регламент от поправочного спама", – добавил он.

Как передает "Интерфакс-Украина", заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук подтвердила эту информацию.

Рада планирует рассмотреть законопроект об изменениях в регламент Верховной Рады, что позволит не затягивать рассмотрение во втором чтении закона о банковской деятельности, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ.

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

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