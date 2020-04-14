Рада проведет еще одно срочное заседание: в "Слуге народа" озвучили дату

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Как сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, начало запланировано на 13:00.

"Будем чистить регламент от поправочного спама", – добавил он.

Как передает "Интерфакс-Украина", заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук подтвердила эту информацию.

Рада планирует рассмотреть законопроект об изменениях в регламент Верховной Рады, что позволит не затягивать рассмотрение во втором чтении закона о банковской деятельности, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ.

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

Как писал OBOZREVATEL:

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16 335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

В парламентском комитете по вопросам финансов сообщили, что рассмотрение всех правок будет происходить по ст.119 Регламента Верховной Рады, позволяющей голосовать правки целыми разделами.

Также на недавнем заседании бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

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