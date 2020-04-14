Главная Новости
14 апреля • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рада проведет еще одно срочное заседание: в "Слуге народа" озвучили дату

398
Читать материал на украинском

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Как сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, начало запланировано на 13:00.

"Будем чистить регламент от поправочного спама", – добавил он.

Как передает "Интерфакс-Украина", заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук подтвердила эту информацию.

Рада планирует рассмотреть законопроект об изменениях в регламент Верховной Рады, что позволит не затягивать рассмотрение во втором чтении закона о банковской деятельности, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ.

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Евгения Кравчук Александр Качура
Место
Украина
Теги
МВФ Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги