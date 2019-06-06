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Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака

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После провальных голосований за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, Верховная Рада не поддержала и отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. За соответствующее решение проголосовали только 78 народных депутатов.

Рада провалила отставку Климкина, Полторака и Грицака

Напомним, что чиновники, чьи отставки 6 июня рассматривал парламент, в Верховную Раду не пришли. Однако в сессионный зал прибыл представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Василий Грицак

Василий Грицак

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В документе отмечалось, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

6 июня Верховная Рада провалила голосование по отставке министра иностранных дел Павла Климкина. За соответствующее решение в парламенте на нашлось голосов.

Не поддержали парламентарии и уход с занимаемой должности главы Минобороны Степана Полторака. За это решение проголосовали только 67 нардепов.

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Персоны
Василий ГрицакПавел КлимкинСтепан Полторак
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныСБУМинистерство обороны УкраиныМинистерство внутренних дел Украины
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Все идет по плану, противоречия внутри украинской власти усиливаются и крах недостраны неминуем.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зелю в игнор.то шо там зеля ВР сказал это все равно шо собака прогавкала.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Шоу маст гоу он
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