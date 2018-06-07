Более 300 "за": Рада одобрила создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440).

За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Документ, помеченный как неотложный, был зарегистрирован в Раде 22 декабря 2017 года и принят в первом чтении 1 марта.

В пояснительной записке к документу сказано, что проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности.

На должность судьи антикоррупционного суда гражданин Украины может быть назначен, если он соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи, предусмотренным законом "О судоустройстве и статусе судей", а также обладает знаниями и практическими навыками, необходимыми для осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией и соответствует одной из следующих условий:

имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет;

имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет;

имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения как минимум семь лет

имеет совокупный стаж (опыт) указанной в пунктах 1-3 настоящей части работы (профессиональной деятельности) не менее семи лет.

Судьей Высшего антикоррупционного суда не может стать лицо, которое в течение десяти лет, предшествующих назначению работало или проходило службу в органах прокуратуры, внутренних дел, Национальной полиции, Государственном бюро расследований, других правоохранительных органах (органах правопорядка), налоговой милиции, Службы безопасности Украины, таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро, Национальном агентстве по предотвращению коррупции, Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными и от коррупционных и других преступлений, Антимонопольном комитете Украины, Счетной палате.

Также не может быть назначен человек, занимавший политические должности, имевший представительский мандат; в течение последних пяти лет входивший в состав руководящих органов политической партии или находившийся в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения; входивший в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Кроме того, не может стать судьей Антикоррупционного суда лицо, которое было членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины или Высшего совета юстиции до вступления в силу закона "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине"; входило в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок к созданию электронной системы закупок в соответствии с законом "О публичных закупках"; которое согласно приговору суда, вступившему в законную силу, было лишено права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления (кроме лиц, которые были реабилитированы), независимо от снятия или погашения такой судимости, или которое имело судимость за совершение любого умышленного преступления, независимо от снятия или погашения такой судимости.

Судьям антикоррупционного суда предоставляются дополнительные гарантии обеспечения их личной безопасности и личной безопасности членов их семей, близких лиц и сохранения их имущества.

С целью содействия ВККСУ в установлении для целей квалификационной оценки соответствия кандидатов на должности судей антикоррупционного суда критериям профессиональной этики, добродетели, наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, образуется Общественный совет международных экспертов.

При этом Общественный совет добродетели, созданный и осуществляющий деятельность в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", на время деятельности Общественного совета международных экспертов не привлекается к установлению соответствия кандидатов на должности судей антикоррупционного суда предусмотренным законом критериям целей квалификационного оценивания. В совет войдут шесть членов.

21 мая законопроект был одобрен комитетом парламента по вопросам правовой политики.

В общей сложности при подготовке ко второму чтению депутаты подали 1927 поправок к документу, рассмотрение которых парламент начал еще 22 мая.

Для принятия законопроекта также необходимо было достигнуть компромисса с МВФ в вопросе права вето при назначении судей. СМИ сообщали, что окончательный компромисс не был достигнут.

От исхода голосования зависели отношения Украины с мировыми партнерами и финансовыми институциями, в частности Международным валютным фондом. Цена волеизъявления нардепов - миллиарды долларов, риск дефолта, репутация страны и судьба европейских стремлений всех украинцев.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

15 декабря 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

Глава государства заявлял, что создание суда возможно произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.

Кроме того, 5 июня Государственный департамент США поддержал МВФ, напомнив Украине о важности создания Антикоррупционного суда. Также,послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон.